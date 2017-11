Bild vergrößern laut Vorstandschef Elmar Degenhart könnte Continental bald in die Herstellung innovativer Batterien einsteigen. Deutschland kommt aber als Standort dafür nicht in Frage. Reuters Bild:

Continental erwägt den Schritt in eine neue Technologiebranche: Der Autozulieferer spielt mit dem Gedanken, in die Produktion von Elektro-Akkus einzusteigen. Damit würden Investitionen in Milliardenhöhe einhergehen.