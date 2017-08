Bild vergrößern Der Technikkonzerns Bosch setzt auf den Elektroantrieb. dpa Bild:

Auch der Autozulieferer Bosch will am Boom der Elektroautos teilhaben. Dazu setzt das Unternehmen auf neue Elektroantriebe, die ab 2019 in Serienproduktion gehen sollen.