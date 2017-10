BerlinEin Bündnis für Elektroautos fordert Experimentierzonen, in denen der bürokratische Vorschriftenkatalog nur noch eingeschränkt gilt. Der Umbau der Mobilitätswelt könne nicht als Verwaltungsakt angeordnet und gerichtsfest implementiert werden, sondern müsse als mutiges Unterfangen verstanden werden, heißt es in der am Montag veröffentlichten Erklärung des Bundesverbands Elektromobilität und seiner Verbündeten. Die Forderung richtet sich an die künftige Bundesregierung.

Gedacht ist dabei an ein Modell ähnlich der Sonderwirtschaftszonen, mit denen China und andere ostasiatische Staaten einst ihre Wirtschaft in Schwung brachten: „Wir brauchen das“, sagte Verbandspräsident Kurt Sigl am Montag der Deutschen Presse-Agentur. „Sonst kommen wir nicht in die Umsetzung.“ In groß angelegten „regulatorischen Experimentierräumen“ sollen neue Dienstleistungen praxisnah erprobt werden können, wie es in dem Papier heißt.