StuttgartDer Sport- und Geländewagenbauer Porsche will nach dem Start des sogenannten Mission E noch weitere reine Elektroautos auf den Markt bringen. „Wir denken heute bereits über Derivate des Mission E nach“, kündigte Produktionsvorstand Albrecht Reimold am Montag an. „Zusätzlich planen wir weitere reinelektrische Fahrzeuge und untersuchen passende Segmente.“ Mit der anderen VW-Konzerntochter Audi arbeite man an einer gemeinsamen Elektrofahrzeug-Architektur. Der Mission E ist der erste rein elektrische Porsche, der Ende des Jahrzehnts auf den Markt kommen soll. Der Autobauer investiert rund eine Milliarde Euro in das Projekt.