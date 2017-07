Der Zulieferer Bosch erwägt einen Einstieg in die Produktion von Batteriezellen für Elektroautos. "Da müssen ein paar Dinge zusammenkommen", sagte Bosch-Chef Volkmar Denner der "Welt am Sonntag". Zum einen müsse Bosch in der Zellchemie "etwas finden", um sich von den großen asiatischen Lieferanten abzuheben. Zum anderen müsste es möglich sein, die neuartigen Batterien in einer bereits bestehenden Fabrik zu fertigen. Damit hätte jemand, der neu in den Markt eintritt, keine Chance. "Unsere Forscher und Entwickler arbeiten im Moment intensiv daran, dass beide Dinge zusammenkommen", sagte Denner. Eine Entscheidung, ob Bosch in die Zellproduktion einsteigt, "werden wir Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres treffen".