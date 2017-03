DüsseldorfDie Zahl der öffentlichen Ladepunkte für Elektroautos ist im vergangenen Jahr nach Angaben der Stromlobby in Deutschland auf 7407 gestiegen. Das seien 890 oder knapp zwölf Prozent mehr als noch Mitte 2016, teilte der Bundesverband Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Freitag mit. Die meisten Ladepunkte gebe es mit rund 1600 in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Baden-Württemberg mit knapp 1500 und Bayern mit 1080. Bei den Städten liege Berlin mit 536 vor Stuttgart mit 375 und Hamburg mit 292.

Der Betrieb öffentlicher Ladesäulen sei aber bislang wegen der geringen Zahl von Elektrofahrzeugen nur selten wirtschaftlich, räumte BDEW-Geschäftsführer Stefan Kapferer ein. Daher sei das von der Bundesregierung aufgelegte Ladesäulen-Förderprogramm enorm wichtig.