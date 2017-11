MünchenDer Autozulieferer Elring-Klinger will künftig gemeinsam mit einem chinesischen Partner Batteriemodule bauen. Wie die Schwaben am Montag mitteilten, unterzeichneten sie mit Sichuan Chengfei Integration Technology Co. (CITC) einen Rahmenvertrag zur Gründung einer Gemeinschaftsfirma für Entwicklung, Fertigung und Verkauf von Lithium-Ionen-Batterien.

Die Chinesen kümmern sich demnach um die Zellen, Elring-Klinger um alle weiteren Modulkomponenten wie Zellverbinder oder -gehäuse. Absatzchancen für das Joint Venture, für das zunächst eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2027 vereinbart wurde, sehen die Partner vor allem in Asien, Europa und den USA.