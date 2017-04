Am Sonntag wurde es noch einmal spannend. Zwei Konsortien aus Finanzinvestoren – Advent und Permira auf der einen Seite, Bain und Cinven auf der anderen Seite – warben um die Übernahme von Stada. Am Ende boten Bain und Cinven 66 Euro je Stada-Aktie – was einer Bewertung von 5,3 Milliarden Euro (inklusive 1,1 Milliarden Euro Schulden) entspricht. Advent und Permira zogen den Kürzeren.

Bain und Cinven hätten das beste Angebot vorgelegt, frohlockte Stada-Aufsichtsratschef Ferdinand Oetker. Für Oetker ist der Abschluss ein großer Erfolg. Das erste Angebot, das vor einigen Wochen in der Stada-Zentrale in Bad Vilbel bei Frankfurt einging, hatte noch bei 54 Euro je Aktie gelegen – und damit um 750 Millionen Euro niedriger.