DüsseldorfDer Versorger Eon treibt Pläne für den Verkauf seiner verbliebenen Anteile am Kraftwerksbetreiber Uniper Insidern zufolge voran. Eon habe Goldman Sachs damit beauftragt, Möglichkeiten für einen Verkauf auszuloten, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Eon und Goldman wollten die Angaben nicht kommentieren.

Für eine Trennung gebe es mehrere Möglichkeiten. Die Anteile könnten an der Börse platziert werden oder direkt an einen Käufer gehen, sagten die Insider. Möglicherweise könnten Finanzinvestoren mit Erfahrungen in der Energiebranche wie KKR den Anteil ins Visier nehmen. Die Überlegungen befänden sich aber noch in einem frühen Stadium.