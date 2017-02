EssenDer Energiekonzern RWE muss für das vergangene Jahr milliardenschwere Wertberichtigungen verkraften. Die Entwicklung der Strom-Großhandelspreise zwinge den Konzern zu außerplanmäßigen Abschreibungen von 4,3 Milliarden Euro, wie RWE am Mittwoch mitteilte. Davon müssten rund 3,7 Milliarden Euro auf deutsche Kraftwerke und weitere Beträge auf Anlagen in Großbritannien, den Niederlanden und der Türkei abgeschrieben werden. Hinzu komme eine hohe Einmalbelastung aus dem Kernenergiefonds.

Daher müssen sich die Aktionäre für 2016 erneut auf eine Nullrunde bei der Dividende einstellen. Auf der Hauptversammlung am 27. April will der Vorstand eine Aussetzung der Dividende je Stammaktie vorschlagen, für jede Vorzugsaktie sollen 13 Cent gezahlt werden. Für das laufende Jahr stellt der unter dem Atomausstieg der Bundesregierung stöhnende Konzern wieder eine Ausschüttung von 50 Cent je Stamm- und Vorzugsaktie in Aussicht.