Betroffen von Lieferengpässen seien in der Vergangenheit aber auch andere Impfstoffe gewesen, etwa gegen und Keuchhusten (Pertussis). Das Fehlen von bestimmten Reiseimpfungen etwa gegen Typhus oder Gelbfieber könne im schlimmsten Fall zum Einreiseverbot führen.

Nach Recherchen des Fachmagazins „Ärzte Zeitung“ beherrschen nur wenige Pharmakonzerne, darunter das britische Unternehmen GlaxoSmithKline (GSK), rund 95 Prozent des Impfstoff-Weltmarktes. „Dass in naher Zukunft weitere große Pharmahersteller hinzukommen, ist nicht zu erwarten“, stellt die Zeitung fest. Auch habe sich noch kein Hersteller von Generika (Nachahmerpräparaten) an die Produktion herangewagt. Weltweit sei der Bedarf an Impfstoffen „massiv angestiegen“, berichtet Bekeredjian-Ding. In Deutschland komme es immer wieder zu Engpässen, die wenige Wochen oder auch einige Monate anhielten. Ein Lieferengpass beim Hersteller bedeute dabei nicht automatisch, dass der Impfstoff bei Großhändlern, Apotheken oder Arztpraxen nicht mehr vorhanden sei.