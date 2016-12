Bild vergrößern Auch Essen als Konzernsitz wird von der Sparmaßnahme betroffen sein. dpa Bild:

Eon-Chef Teyssen kündigt an, Arbeitsplätze in der Verwaltung abbauen zu wollen – auch der Konzernsitz Essen ist von der Sparmaßnahme betroffen. Durch das Programm will der Energie-Riese 400 Millionen Euro sparen.