Am Mittwoch hatte die Eon-Aktie wieder einen schwarzen Tag erlebt. Der Titel gab mehr als gut drei Prozent nach – und war einer der schlechtesten Werte im Dax. Eon hatte am Vormittag den größten Verlust der Konzerngeschichte eingeräumt: Mehr als 16 Milliarden Euro. Aber das war nicht der Grund für den Kurssturz. Die Aktionäre hatten sich endlich Klarheit in einer Frage erhofft, die sie seit Monaten umtreibt: Zu welcher Kapitalmaßnahme wird Vorstandschef Johannes Teyssen greifen?

Dass eine solche kommt, hatte Teyssen schon lange angekündigt und sein Team lange nach der richtigen Form suchen lassen. Auf der Bilanz-Pressekonferenz gab es dazu am Mittwoch aber überraschend keine Aussage. Das enttäuschte die Anleger schwer.