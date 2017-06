WienDer Wiener Öl- und Gaskonzern OMV hat in Tunesien nach den Unruhen im Frühjahr nun wieder die Arbeiten am Gasfeld Nawara aufgenommen. „Die Blockaden wurden beendet“, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag zur Nachrichtenagentur Reuters. Die Rückkehr zur Vollproduktion von rund 8000 Barrel pro Tag sei in den nächsten zwei bis drei Monaten zu erwarten.