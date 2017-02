New York/FrankfurtDer Vorstandschef des weltgrößten Generikaherstellers Teva nimmt nach einer Reihe von Rückschlägen seinen Hut. Erez Vigodman, der seit drei Jahren an der Spitze des israelischen Unternehmens stand, tritt mit sofortiger Wirkung zurück, wie die Ratiopharm-Mutter am Dienstag mitteilte. Sein Nachfolger wird vorübergehend Verwaltungsratschef Yitzhak Peterburg, der aus diesem Grund seinen Posten in dem Gremium räumen muss.

Der frühere Vorstandschef des US-Pharmakonzerns Celgene, Sol Barer, folgt ihm als Vorsitzender des Verwaltungsrats nach. „Ich glaube, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich ist zurückzutreten“, äußerte Vigodman. Er beugt sich damit dem Druck von Investoren, die eine Neubesetzung des Managements und umfassende Veränderungen bei dem Unternehmen gefordert hatten.