DüsseldorfDer Essener Chemiekonzern Evonik steuert Insidern zufolge auf einen Führungswechsel zu. Strategievorstand Christian Kullmann werde die Nachfolge von Evonik-Chef Klaus Engel antreten, sagten mehrere Insider der Nachrichtenagentur Reuters. „Man kann sich auf den Führungswechsel einstellen“, sagte einer der Insider. Eine entsprechende Entscheidung des Aufsichtsrats stehe bevor. „Ich kann das weder dementieren noch bestätigen“, sagte ein Evonik-Sprecher dazu am Samstag. Kullmann war 2014 in den Vorstand des Essener Spezialchemiekonzerns aufgerückt, seit Mai 2016 ist er stellvertretender Vorstandschef. Kullmann hatte Insidern zufolge entscheidend an den milliardenschweren Zukäufen des Konzerns mitgewirkt, die Evonik auf eine breitere Basis stellen.

Der seit Anfang 2009 amtierende Konzernchef Engel werde keine erneute Amtszeit antreten, hatten in der Vergangenheit mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen gesagt. Sein Vertrag läuft 2018 aus. Der Evonik-Aufsichtsrat kommt Insidern zufolge am 1. März zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Dann könnte das Gremium den Führungswechsel besiegeln. Kullmann ist auch enger Vertrauter des Chefs der RAG-Stiftung, Werner Müller. Die Stiftung kontrolliert rund 68 Prozent der Evonik-Anteile.