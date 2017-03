EssenDer Chemieriese Evonik will nach deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgängen im vergangenen Jahr wieder auf Wachstum schalten. 2017 erwartet der Konzern eine Steigerung des Umsatzes und des operativen Ergebnisses. Der operative Gewinn – das bereinigte Ebitda – werde voraussichtlich zwischen 2,2 und 2,4 Milliarden Euro liegen, teilte Evonik am Donnerstag in Essen mit. Im vergangenen Jahr erzielte Evonik noch einen operativen Gewinn von 2,165 (Vorjahr 2,465) Milliarden Euro. Der Konzern will eine stabile Dividende von 1,15 Euro ausschütten.

Im vierten Quartal stagnierten die Erlöse bei 3,2 Milliarden Euro. Das bereinigte Ebitda sank auf 437 (501) Millionen Euro. Evonik lag damit leicht über den Erwartungen: Analysten hatten einen Umsatz von 3,093 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ebitda von 432 Millionen Euro erwartet.