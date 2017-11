ZürichBerichte über ein Kaufinteresse des Finanzinvestors CVC an Clariant haben die Aktien des Schweizer Spezialchemiekonzerns am Freitag beflügelt. Die Titel legten in einem wenig veränderten Markt um bis zu rund drei Prozent zu.

Der Spezialchemiekonzern bestreitet dagegen, ein Interesse an einer Übernahme des Schweizer Konkurrenten Clariant verneint. „Wir können definitiv bestätigen, dass wir derzeit keine spezifischen Pläne haben, Clariant ganz oder in Teilen zu übernehmen“, sagte Evonik-Chef Christian Kullmann am Freitag vor Analysten. Am Vortag hatte bereits ein Evonik-Sprecher gesagt, Evonik habe den Schweizer Konzern angeschaut und wolle ihn nicht übernehmen. Clariant hatte in der vergangenen Woche auf Druck eines Großaktionärs Pläne für eine Fusion mit dem US-Konkurrenten Huntsman zu den Akten gelegt.