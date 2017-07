FrankfurtDas Biotechunternehmen Evotec baut mit einer Übernahme seine Kapazitäten in der Auftragsforschung und -entwicklung aus. Das Hamburger Unternehmen zahlt 300 Millionen Dollar (256 Millionen Euro) für die US-Firma Aptuit, die an drei Standorten in Europa - Verona, Basel und Oxford - mit 750 Mitarbeitern im Auftrag von Pharmakonzernen an Wirkstoffen für Arzneimittel forscht. Das trieb die im Technologieindex TecDax notierte Evotec-Aktie am Montag um 3,4 Prozent auf 12,12 Euro.

„Alles in allem eine sinnvolle Übernahme“, urteilte Analystin Klara Fernandes von Berenberg. Finanziert werden soll der Zukauf zum Teil mit einem Kredit über 140 Millionen Euro.