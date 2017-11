AugsburgMehrere Hundert Mitarbeiter des von der Schließung bedrohten Ledvance-Werks in Augsburg haben am Donnerstag gegen die Pläne der Geschäftsführung demonstriert. Der Glühlampenhersteller will die 111 Jahre alte Fabrik bis Ende 2018 schließen. Davon sind rund 700 Mitarbeiter betroffen. Das Augsburger Werk gehörte bis vor wenigen Monaten zum Osram-Konzern und wurde dann an chinesische Investoren verkauft.