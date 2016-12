Die 100 umsatzstärksten Konzerne Deutschlands haben ihren Gewinn in den ersten neun Monaten 2016 einer Studie zufolge kräftig gesteigert. Nach einem Gewinneinbruch im Vorjahreszeitraum sei das operative Ergebnis der Top-Unternehmen um 24 Prozent auf 89,4 Milliarden Euro gestiegen, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Studie der Unternehmensberatung EY. Drei der vier gewinnträchtigsten Konzerne Deutschlands seien Autohersteller: Daimler liege mit 9,4 Milliarden Euro vor Volkswagen (8,7 Milliarden Euro), der Deutschen Telekom (8,3 Milliarden Euro) und BMW (7,6 Milliarden Euro).

Beim Umsatz hingegen zeige der Trend in diesem Jahr nach unten: Die 100 größten deutschen Konzerne verzeichneten der Studie zufolge einen Umsatzrückgang von 2,7 Prozent auf 1,2 Billionen Euro. Grund für diese relativ schwache Entwicklung seien starke Umsatzeinbußen bei Energieversorgern (minus 14 Prozent) und Chemieunternehmen (minus 16 Prozent) gewesen.