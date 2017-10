TokioDer Chef des japanischen Stahlkonzerns Kobe Steel sieht nach dem Skandal um gefälschte Produktdaten derzeit keinen Grund für einen Rücktritt. Er werde erst nach Abschluss der Untersuchungen und der Gegenmaßnahmen über persönliche Konsequenzen nachdenken, sagte Vorstandschef Hiroya Kawasaki am Donnerstag.

Die bisher im Konzern aufgedeckten Verfehlungen gingen weit über das hinaus, was er sich zu Beginn der Untersuchungen habe vorstellen können. Über die finanziellen Auswirkungen des Skandals will sich das Management am Montag bei der Vorlage der Quartalszahlen äußern.