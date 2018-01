Braindrain am Heringsstipp

So lange, bis Müller sich offenbart, werden viele Mitarbeiter nicht warten wollen. Die Wirtschaft brummt in der Region. In der Stadt und im Landkreis Osnabrück lag die Arbeitslosenquote im Dezember auf dem Rekordtief von 4,4 Prozent. Zum Vergleich: In Niedersachsen beträgt sie 5,7 Prozent, in ganz Deutschland 5,3 Prozent. Noch besser für die Homänner und -frauen: In der Gegend sind jede Menge Nahrungsmittelhersteller zu Hause wie etwa Fertigkuchenspezialist Coppenrath & Wiese im kaum 40 Kilometer entfernten Mettingen oder Süßwarenproduzent Storck (Toffifee, Dickmanns, Knoppers). Der ist nur 15 Kilometer weiter in Halle, Westfalen, beheimatet. Seit Sommer haben schon rund 150 Mitarbeiter Homann verlassen. In einzelnen Abteilungen soll der Kündigungsstand zeitweise bei 20 Prozent gelegen haben.

Der Exodus ist gar so groß, dass er den Produktionsablauf beeinträchtigt. Mit befristeten Kräften und Leiharbeitern können die Löcher in Dissen zwar bisher gestopft werden. Am Standort in Bad Essen mit ursprünglich 200 Mitarbeitern sollen laut Insidern die Probleme deutlich größer sein. Damit der Betrieb an den aktuellen Standorten bis zu deren geplanter Schließung Anfang 2020 aufrechterhalten werden kann, zahlt Homann den Beschäftigten eine Bleibeprämie in Höhe eines Monatsgehalts pro Jahr. Ob das hilft? Coppenrath & Wiese etwa will bis 2022 500 zusätzliche Stellen schaffen. 100 davon sind bereits 2017 dazugekommen, rund 30 Mitarbeiter kamen direkt von Homann. Süßwarenriese Storck will seinen Standort Halle ausbauen, 1700 neue Arbeitsplätze sollen auf diese Weise entstehen.

Die größten Lebensmittelhersteller der Welt Platz 10 Platz 10: Smithfield Der Konzern ist der weltgrößte Schweinefleischproduzent und -lieferant mit Firmensitz in Virginia. 2013 hat die chinesische Staatsfirma Shuanghui das Unternehmen übernommen. Quelle: Konzernatlas 2017

Platz 9 Platz 9: General Mills Auf dem neunten Platz der umsatzstärksten Unternehmen liegt der US-Lebensmittelkonzern mit Sitz in Golden Valley, Minnesota. In den USA kennt man das Unternehmen für seine Frühstücksflocken. In Deutschland bekannt ist unter anderem die Eiskremesorte Häagen-Dazs.

Platz 8 Platz 8: Danone Das französische Unternehmen ist der Rivale des schweizerischen Lebensmittelgiganten Nestlé. Der Lebensmittelproduzent ist in Deutschland durch das Joghurtgetränk Actimel oder durch seine bunten Verpackungen von den Fruchtzwergen bekannt. Der Konzern hat am Ende des Jahres 2016 die EU-Genehmigung für die Übernahme des US-Bio-Rivalen Whitewave erhalten.

Platz 7 Platz 7: Unilever Der niederländische Lebensmittel- und Kosmetikriese ist in Großbritannien durch den Brotaufstrich Marmite bekannt. In Deutschland finden sich von dem Unternehmen bekannte Marken wie Becel, Bertolli, Langnese, Lipton oder Knorr. 2016 kaufte der Konzern die US-Ökofirma Seventh Generation auf, um der Nachfrage nach ethischen Produkten in der Haushaltssparte nachzukommen.

Platz 6 Platz 6: Kraft Heinz Auf Platz sechs findet sich das US-amerikanische Unternehmen Kraft Heinz mit Sitz in Pittsburgh, das bei uns besonders durch den Tomaten-Ketchup bekannt ist. Der Konzern ist 2015 aus der Fusion von Kraft Foods und Heinz Company hervorgegangen.

Platz 5 Platz 5: Mondelez Der Lebensmittelriese mit Sitz in Deerfield, Illinois, ist Hersteller der in zahlreichen Ländern vertriebenen Schokolade mit in goldgelb verpackten Bergen. 2016 gab es in Großbritannien einen Aufschrei wegen der zackigen Süßigkeit. Der Konzern stellt unter anderem auch so bekannte Marken wie Milka und Oreo her.

Platz 4 Platz 4: Mars Das familiengeführte Unternehmen mit Sitz in Virginia nimmt den vierten Platz in der Weltrangliste der Lebensmittelhersteller ein. Es stellt die bekannten Marken Balisto, Bounty, M&M’s, Milky Way oder den gleichnamigen Schokoriegel Mars her. Der Konzern stellt neben Süßigkeiten auch Tiernahrung her.

Platz 3 Platz 3: Tyson Foods Das US-amerikanische Unternehmen mit Sitz in Springdale, Arkansas, ist der zweitgrößte Fleischproduzent und -lieferant der Welt. Der Konzern verarbeitet unter anderem Rind-, Schweine- und Hähnchenfleisch und beliefert beispielsweise McDonald´s, Burger King und Kentucky Fried Chicken.

Platz 2 Platz 2: JBS Das südamerikanische Familienunternehmen JBS ist der weltgrößte Fleischproduzent und -lieferant und liegt damit auf Platz zwei der Top 10. Der Fleischverarbeiter mit Sitz in São Paulo exportiert seine Waren in über 150 Länder.

Platz 1 Platz 1: Nestlé Der weltgrößte Lebensmittelhersteller ist das Unternehmen mit Sitz in der Schweiz. Der Konzern ist durch Marken wie Nescafé, Nespresso, Nestea (mit Coca-Cola), Maggi oder After Eight in Deutschland bekannt. Nestlé hat mit Ende 2016 einen neuen Chef bekommen, mit dem der Nahrungsmittelhersteller raus aus dem weniger rentablen US-Süßwarengeschäft und der Tiefkühlkost und rein in das vielversprechende Gesundheitsgeschäft kommen möchte.

Müllers Manager versuchen nun, mit einer Volte Fach- und Führungskräfte zu halten beziehungsweise neue Mitarbeiter zu rekrutieren. Sie lagern zentrale Unternehmensbereiche wie Marketing und Vertrieb in die attraktivere Wirtschaftsmetropole Düsseldorf aus. Dazu wurde vor wenigen Monaten die Homann Service GmbH gegründet. Laut Handelsregister erbringt die neue Tochter „Dienstleistungen im Bereich Finanzen, IT, Human Resources, Recht, Forschung und Entwicklung, Marketing und Vertrieb sowie Produktion und Technik“. Für den Standort Düsseldorf werden aktuell Key Accounter, Marketingassistenten oder Projektleiter gesucht. In dem Bürokomplex residiert auch eine Firma von Exbrötchenkönig Heiner Kamps. Kamps hatte Homann 2007 übernommen und später in die Unternehmensgruppe von Müller eingebracht. Kamps ist heute Aufsichtsratschef bei Homann. Auf der Chefetage kommt die Charmeoffensive ohnehin zu spät. Dort haben sich die wichtigsten Protagonisten im Umzugsgewirre längst neue Jobs gesucht. So heuerte Ex-Homann-Chef Norbert Weichele Ende 2016 in der Geschäftsleitung seines ehemaligen Arbeitgebers Zentis an.

Marken-Award : Marken aus Zucker und Stahl Menschen werden zu Marken: Diesen Trend verkörpert kaum ein Prominenter so überzeugend wie Barbara Schöneberger. Beim Marken-Award in Düsseldorf wurden weitere Erfolgsgeschichten der Branche ausgezeichnet.

Vor allem aber der überraschende Weggang von Volker Fiege, Chief Operating Officer und damit für das Tagesgeschäft zuständig, dürfte geschadet haben: Fiege galt in Dissen als treibende Kraft. Der Manager war in Leppersdorf mal Produktionsleiter bei Sachsenmilch und später für die Leitung des Neubauprojekts verantwortlich. Er wechselte im Oktober in den Vorstand des Backwarenherstellers Lieken. „Fiege war immer für Leppersdorf“, sagt ein ehemaliger Mitstreiter. Ohne ihn werde es „schwer, das Projekt im Zeitplan und mit dem angedachten Automatisierungsgrad zu realisieren“.

Anzeige

Verantwortlich für die Überprüfung des „Projekts Iris“ sind jetzt Homann-Chef Sönke Renk und der neue COO Jürgen Fabian. Wenn sie denn lange genug ausharren. Und der Posse rund um den Umzug nicht ein weiteres Kapitel hinzufügen.