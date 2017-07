MailandDank besserer Geschäfte in Europa und Lateinamerika hat Fiat Chrysler im zweiten Quartal etwas mehr verdient als von Experten erwartet. In den drei Monaten kletterte der Gewinn um 15 Prozent auf 1,87 Milliarden Euro, wie der amerikanisch-italienische Autohersteller am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz blieb bei 27,9 Milliarden Euro in etwa stabil. Auch auf dem Schlüsselmarkt in Nordamerika setzte sich die positive Entwicklung fort. An den Finanzzielen für das laufende Jahr hielt das Unternehmen fest. Die Nettoverschuldung lag Ende Juni bei 4,2 Milliarden Euro, nach 5,1 Milliarden drei Monate zuvor. Experten hatten allerdings mit einem stärkeren Rückgang auf 3,9 Milliarden Euro gerechnet.