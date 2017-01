Wenn es ernst wird, hilft das Auto auch: Naht ein Einsatzfahrzug, warnt der Wagen und zeigt die Richtung an, aus der sich das Blaulicht-Auto nähert.

Die beiden Schiebetüren geben eine weite Einstiegsluke frei, ungestört von jeder B-Säule, die als tragendes Element in die Türen integriert wurde.

Der Portal ist in seiner Erscheinung elegant und dezent zugleich. So hätte Volkswagens E-Bulli eigentlich aussehen müssen. Er ist angesiedelt in der lukrativen Nische zwischen einem ausgewachsenen SUV wie dem Tesla X und einem Crossover wie einem kleineren Honda CR-V. Schafft Fiat Chrysler es, die Preise des Portal eher an dem günstigen Honda zu orientieren als an dem Luxus-Tesla für die oberen Zehntausend, wird dem Massenhersteller der Dank der Jugend gewiss sein.