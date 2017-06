DüsseldorfFür Richard Pott sind es Tage des Bedauerns. Einen Tag vor Christi Himmelfahrt unterrichtete der Aufsichtsratschef des Kunststoffherstellers Covestro die Öffentlichkeit über den Wechsel an der Vorstandsspitze im kommenden Jahr. Dass der langjährige Chef Patrick Thomas seinen Vertrag nicht verlängern will, nahm Pott mit „tiefsten Bedauern“ auf. Am Donnerstagabend äußerte er in einer Pflichtmitteilung das nächste Bedauern: Finanzvorstand Frank Lutz hatte bei Pott seinen Rücktritt eingereicht – schon am Freitag wird er nicht mehr im Büro sein.

Was ist los beim jungen Star der deutschen Chemiebranche? Seit der Ausgliederung aus der Bayer AG im September 2015 machte das Unternehmen nur mit rasanten Steigerungen bei Gewinn und Aktienkurs von sich reden. Bayer ist derzeit froh, noch die Mehrheit an Covestro zu halten: Die ehemaligen Material-Science-Geschäfte liefern üppige Ergebnisbeiträge in die Konzernbilanz.