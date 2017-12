Medienberichten zufolge will Airbus-Chef Tom Enders seinen Vertrag bei dem Flugzeughersteller nicht verlängern. Er selbst hält sich dazu bedeckt.

Paris

Airbus-Chef Tom Enders will seinen Vertrag bei dem europäischen Flugzeugbauer einem Zeitungsbericht zufolge nicht verlängern. Der 58-jährige Deutsche habe die französische Regierung darüber informiert, dass er keine dritte Amtszeit anstrebe, berichtete „Le Figaro“. Die Entscheidung werde Thema auf einer regulären Verwaltungsratssitzung am Donnerstag sein. Der Vertrag läuft im Mai 2019 aus. Enders selbst hielt sich zu seinen Plänen bedeckt. „Die Entscheidung über meine Zukunft als Airbus-Chef wird nicht von der französischen Presse, von der französischen Regierung oder irgendeiner Regierung getroffen“, ließ er über seinen Sprecher ausrichten. „Sie wird vom Verwaltungsrat... oder von mir getroffen - und idealerweise in Abstimmung zwischen dem Verwaltungsrat und mir.“