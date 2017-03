Nach der britischen Anti-Korruptionsbehörde Serious Fraud Office (SFO) hat nun auch die französische Finanzstaatsanwaltschaft Vorermittlungen gegen Airbus aufgenommen. Wie der Flugzeugbauer am Donnerstagabend in Toulouse mitteilte, gehe es um dieselben Vorwürfe.

Es soll nach Angaben vom August 2016 „Betrug, Bestechung und Korruption“ bei Geschäften der zivilen Luftfahrtsparte von Airbus gegeben haben. Die Vorwürfe beträfen Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Beratern einer „dritten Partei“.