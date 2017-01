Detroit/MailandFord hat in Europa im vergangenen Jahr so viel verdient wie noch nie, rechnet 2017 aber mit Bremsspuren. Der Vorsteuergewinn habe sich hier mit 1,2 Milliarden Dollar mehr als vervierfacht, teilte der zweitgrößte Autohersteller der USA am Donnerstag mit. In den letzten drei Monaten 2016 habe es das siebte Quartal in Folge schwarze Zahlen gegeben. Der Erzrivale General Motors (GM) kämpft dagegen mit der deutschen Tochter Opel weiterhin darum, wieder in die Gewinnzone zu kommen. Ford betonte, dieses Jahr dürften in Großbritannien das schwächere Pfund sowie Sonderkosten für die Markteinführung des neuen Fiesta auf das Ergebnis drücken.

Der Konzern rechnet insgesamt mit einem erneuten Gewinnrückgang in diesem Jahr. 2016 blieben unter dem Strich 4,6 Milliarden Dollar hängen. Im vierten Quartal fiel allerdings wegen Sonderlasten ein Verlust von 783 Millionen Dollar an. Dieser steht vor allem im Zusammenhang mit Bilanzkorrekturen bei Pensionsverpflichtungen. Außerdem gab es Sonderkosten, weil das Management ein Projekt für ein neues Werk in Mexiko gestrichen hat.