Die Stimmung der französischen Manager hat sich aufgehellt. Das entsprechende Barometer stieg im August um einen Punkt auf 109 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag zu seiner Umfrage mitteilte. Das ist der höchste Wert seit April 2011. In der Industrie ist die Stimmung sogar so gut wie seit fast zehn Jahren nicht mehr. Am Bau und bei den Einzelhändlern verschlechterte sich hingegen das Klima.