Renault hält 43,4 Prozent am japanischen Konzern Nissan, der wiederum mit einem 34-prozentigen Anteil an Mitsubishi Motors beteiligt ist.

ParisIm Rennen um einen Spitzenposten bei Renault hat der deutsche Manager Stefan Müller das Nachsehen. Müller werde aus gesundheitlichen Gründen am Montag aus dem Konzern ausscheiden, teilte der französische Autobauer am Mittwoch mit.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte bereits in der vergangenen Woche berichtet, dass der frühere BMW-Manager das Unternehmen verlassen wird. Damit ist der Weg für seinen französischen Rivalen Thierry Bollore frei, Vizechef von Renault zu werden und schließlich den jetzigen Konzernlenker Carlos Ghosn zu beerben. Die französische Regierung hatte in dieser Woche erklärt, die Kandidatur Bollores zu unterstützen. Er und Müller fingen beide 2012 bei ihrem jetzigen Arbeitgeber an.