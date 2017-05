Das seit langem geplante Geschäft hat ein Volumen von 2,5 Milliarden Euro. EDF will zwischen 51 und 75 Prozent des Kapitals von New NP übernehmen, der Reaktorsparte von Areva. Der Atomkonzern schreibt seit Jahren rote Zahlen. Areva macht wie der gesamten Branche zu schaffen, dass seit der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 weniger Atomkraftwerke in Auftrag gegeben werden. Das Unternehmen will sich künftig auf die Uranförderung und das Geschäft mit atomaren Brennstoffen konzentrieren.