FrankfurtDer Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) hat im Streit über Zuschüsse für bedürftige Dialysepatienten in den USA einen Teilerfolg erzielt. Ein von FMC und anderen Dialyseanbietern angerufenes Gericht hat einen Vorstoß der US-Gesundheitsbehörde CMS, der die Unternehmen belasten würde, vorerst gestoppt. Das Inkrafttreten einer entsprechenden Verordnung, das für den heutigen Freitag geplant war, sei vorläufig bis zum 26. Januar ausgesetzt worden, erklärte FMC. Am Mittwoch soll eine Anhörung zu dem Thema stattfinden.

Die CMS-Verordnung wurde von der Administration von Barack Obama in einem Schnellverfahren noch kurz vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten Donald Trump am 20. Januar erlassen. FMC, andere Dialyseanbieter und Patientenvertreter reichten dagegen jedoch umgehend Klage ein mit dem Ziel, das Wirksamwerden der Verordnung zu verhindern. Nun hoffen sie, dass die Karten unter dem Präsidenten Trump neu gemischt werden. „Wir freuen uns darauf, mit der neuen Administration an einem Regelwerk zu arbeiten, das die Nachhaltigkeit des (staatlichen) Krankenversicherungs-Programms Medicare schützt und Amerikanern weiter die Möglichkeit lässt, sich für den Krankenversicherungsschutz ihrer Wahl zu entscheiden”, erklärte FMC Nordamerika.

Trump hat in dieser Woche bekräftigt, dass er die Gesundheitsreform seines Vorgängers (Obamacare) durch ein anders System ersetzen will. Gleichzeitig griff er jedoch auch die Pharmaindustrie an und warf ihr vor, bei ihren Preisforderungen an den Staat „über Leichen zu gehen”.