FrankfurtDer Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) weitet sein Geschäft in Australien mit einem Zukauf deutlich aus. Vom Finanzinvestor Intermediate Capital Group übernimmt FMC einen Anteil von 70 Prozent an dem Tageskliniken-Betreiber Cura-Group, wie die Hessen am Freitag mitteilten. Es bestehe zudem die Option, die übrigen 30 Prozent in den nächsten Jahren auch noch zu kaufen, sagte ein FMC-Sprecher.

Mit der Übernahme der 19 privaten Cura-Tageskliniken wächst das Netzwerk von FMC in Australien auf rund 40 ambulante Einrichtungen. Zum Kaufpreis machte das Unternehmen keine Angaben. Er soll mit einer Mischung aus Barmitteln und Fremdkapital finanziert werden.