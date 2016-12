Das übrige Top-Management solle zu gleichen Teilen mit Vertretern der Amerikaner und der Bayern setzt werden, auch die Aktionäre sollen je den Hälfte an der neuen Holding halten. Der Unternehmensname bleibe Linde, auch wenn Angel seinen Dienstsitz weiter in Danbury im US-Bundesstaat Connecticut haben. Die Zentralfunktionen sollen auf beide Seiten des Atlantiks aufgeteilt werden. Aus dem Zusammenschluss seien jährliche Synergien von etwa einer Milliarde Dollar zu erwarten, teilte Linde mit.

Das Schicksal des traditionsreichen Linde -Konzerns wird künftig im US-Bundesstaat Connecticut bestimmt. Mit dem US-Rivalen Praxair einigten sich die Münchner am Dienstag über die Eckpunkte einer gut 60 Milliarden Euro schweren Fusion. Demnach soll der bisherige Praxair-Chef Steve Angel Vorstandsvorsitzender werden und die Geschäfte aus den USA leiten. Verwaltungsratschef – ähnlich zum deutschen Aufsichtsratschef – werde der bisherige Linde-Chefkontrolleur Wolfgang Reitzle, teilte das Münchner Unternehmen am Dienstag mit.

Die neue Holding werde in New York als auch in Frankfurt gelistet sein, ihr rechtlicher Sitz soll „in einem neutralen Land des Europäischen Wirtschaftsraums liegen“. Die Formulierung deutet auf London hin. Linde strebt die Aufnahme in einen der Dax-Indizes an. Sollte der Haupthandel mit den neuen Aktien allerdings in Übersee über das Börsenparkett gehen, müsste sich das Dax-Gründungsmitglied mit dem Abstieg aus der ersten deutschen Börsenliga abfinden.