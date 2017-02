 Tata Steel will mit Stahl-Fusion vorankommen

Tata-Steel-Europachef Hans Fischer strebt Fortschritte auf dem Weg zu einer Fusion mit der Stahlsparte des Thyssenkrupp-Konzerns an. Tata Steel habe sich auf den Weg gemacht, die für eine Fusion wichtige Frage der Pensionslasten in Großbritannien anzugehen, sagte Fischer am Donnerstag auf der "Handelsblatt Jahrestagung Stahlmarkt 2017" in Düsseldorf. Danach könnten weitere Schritte erfolgen.

Es seien aber noch "Hausaufgaben zu machen", betonte Fischer. Er könne nicht sagen, wie weit die Gespräche mit Thyssenkrupp bereits gediehen seien, fügte er hinzu. Insgesamt würde eine weitere Konsolidierung die Stahlindustrie in Europa stärken, unterstrich er. Er würde Konsolidierungsschritte begrüßen, fügte Fischer hinzu.