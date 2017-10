MünchenDer Countdown läuft. Auf der Homepage von Linde tickt, auf die Sekunde genau, eine Uhr herunter. Noch bis zum 24. Oktober um Mitternacht können Linde-Aktionäre ihre Anteile in Aktien der neuen Linde plc tauschen – und so die Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair zum weltgrößten Gasekonzern ermöglichen. Denn laut bisherigen Planungen kommt der 60-Milliarden-Euro-Zusammenschluss nur zustande, wenn 75 Prozent der Anteile getauscht werden.



Linde-Chef Aldo Belloni sieht das Projekt auf gutem Weg. „Die Anzahl der Aktionäre, die die Offerte bereits angenommen haben, hat uns ermutigt“, schrieb er am Donnerstag in einem Brief an die Anteilseigner. Bis zum Vorabend hatten 27,74 Prozent das Fusionsangebot angenommen. „Das ist eine äußerst erfreuliche Zwischenbilanz“, schrieb Belloni. Auf den ersten Blick ist der Weg zu den erhofften 75 Prozent noch weit. Allerdings tauschen gerade viele institutionelle Investoren traditionell erst in den letzten Tagen.