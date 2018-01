Wasser ist der Hauptbestandteil jedes Biers. Seine Mineralstoffe beeinflussen den Geschmack. So wird das malzig-süße Münchner Dunkelbier mit hartem Wasser gebraut. Das feinherbe Pils hingegen braucht weiches, kalkarmes Wasser. Die Anforderungen an Brauwasser sind laut Trinkwasserverordnung höher als die an Trinkwasser.

Hefe verwandelt bei der Gärung den Malzzucker in Alkohol, Kohlensäure und Wärme. Die Hefe prägt auch das Aroma des Biers maßgeblich mit. Es gibt 200 Hefestämme. Brauer unterscheiden zwischen obergärigen Hefen für Weizen- und untergärigen für Gerstenmalz. Untergärige sinken an den Boden der Flüssigkeit, Obergärige steigen auf.

Größere Wirkung entfaltet kein Projekt. Dafür taucht Deistlers Name im Zusammenhang mit Firmenübernahmen und anschließenden Insolvenzen auf. 2013 erwerben der Schweizer Firmensammler Hans-Dieter Fuchs und der wegen Insolvenzverschleppung verurteilte Exnotar Roland Müller von den Baukonzernen Bilfinger und Eurovia Unternehmenstöchter mit insgesamt mehr als 400 Mitarbeitern. Aus denen formen sie die Betam-Gruppe, Teile von dieser logieren zwischenzeitlich an Deistlers Geschäftsadresse in der Hans-Thoma-Straße 4 im Kronberger Gewerbegebiet. Deistler berät Betam, beschafft einen Kredit und kassiert dafür ein Honorar. Als das Unternehmen pleite ist, meldet er Forderungen von rund 1,3 Millionen Euro an. Die weisen die Insolvenzverwalter zurück, weil keine vertraglichen Vereinbarungen vorgelegen hätten. Die Staatsanwaltschaft Bochum ermittelt bei Betam noch wegen Insolvenzverschleppung und Betrugs gegen mehrere ehemalige Verantwortliche – nicht aber gegen Deistler.

Mitte 2013 sucht der Automobilzulieferer Mahle aus Stuttgart einen Käufer für sein Tochterunternehmen Behr, das in Mylau bei Zwickau Felgen für Motorräder produziert. Mit Vertrag vom 7. Januar 2014 überträgt Mahle die Anteile an dem 60-Mann-Unternehmen an eine Vorratsgesellschaft namens Platin 979. Wenig später wird aus dieser die Saxess Holding, die Daniel Deistler gehört. Der neue Eigentümer ändert den Namen Behr in IAM Components.

Wenig später stellt sich Deistler in Mylau vor, kündigt an, „die Firma technologisch und qualitativ unter Berücksichtigung des Marktes weiterzuentwickeln“, ein zuverlässiger Arbeitgeber der Region zu bleiben und auf Sicht Personal einzustellen. Dann passiert wenig, bis IAM im November einen Insolvenzantrag stellt.