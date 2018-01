 Wer hinter der Übernahme von Hasseröder und Diebels steckt

Der Investor hat seinen Kauf gerade erst bekannt gegeben, da steht er auch schon volksnah am Zapfhahn im ostdeutschen Wernigerode. Die Schaumkrone sitzt so akkurat wie seine Frisur, und auch sonst ist die Veranstaltung wunderbar inszeniert. Nein, er werde hier, am Sitz von Hasseröder, niemanden entlassen, verspricht der neue Eigentümer Daniel Deistler. Stattdessen will der Mann aus Kronberg bei Frankfurt Leute einstellen und „kräftig investieren“. Die Traditionsmarke müsse nur von den Fesseln eines Großkonzerns befreit werden, dann werde es mit ihr schon wieder nach oben gehen.

Die Belegschaft ist begeistert. „Ein schöner Tag“, der Diebels-Werbesong aus den Neunzigern, wäre der perfekte Soundtrack für die große Show. Schließlich hat Deistler dem belgischen Konzern AB Inbev auch noch die bekannte Altbiermarke abgekauft. Ein heimischer Investor, der zwei darbende Traditionsfirmen mit frischem Geld aufpäppeln will – was kann es Besseres geben?