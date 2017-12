PekingEin chinesisches Gemeinschaftsunternehmen des US-Autokonzerns General Motors wird in der Volksrepublik nach Behördenangaben fast 940.000 Fahrzeuge zurückrufen. Grund seien Benzintank-Probleme, teilte die chinesische Qualitätsaufsicht am Freitag mit. Betroffen seien zwei Modelle der beliebten Baojun-Fahrzeuge, von denen GM mit zwei weiteren Unternehmen in China im vergangenen Jahr mehr als zwei Millionen Autos verkaufte. GM äußerte sich zunächst nicht.