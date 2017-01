DetroitNach einem starken Dezember dürfte der Autoabsatz in den USA 2016 den Vorjahresrekord von 17,5 Millionen Fahrzeugen brechen. Angesichts niedriger Benzinpreise und günstiger Zinsen kauften viele Amerikaner einen Neuwagen, insbesondere spritschluckende SUVs und Pick-Ups waren gefragt.

Der größte US-Autobauer General Motors steigerte den Absatz im Dezember um zehn Prozent auf 319.000 Fahrzeuge, die Nummer zwei Ford schaffte dagegen nur ein Plus von 0,3 Prozent auf knapp 240.000. Toyota übergab rund 223.000 Fahrzeuge an die Kunden, ein Plus von zwei Prozent. Bei FiatChrylser schrumpften die Verkäufe um zehn Prozent auf rund 193.000 Wagen.