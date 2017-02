FrankfurtDer US-Autobauer General Motors sondiert einen Verkauf seiner Tochter Opel an den französischen Konkurrenten Peugeot. Die Gespräche darüber seien in einem fortgeschrittenen Stadium, sagten zwei Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.

An der Pariser Börse reagierte die Peugeot-Aktie mit einem Kurssprung von 4,4 Prozent.