DetroitDie Zerstörungen der Wirbelstürme „Harvey“ und „Irma“ in Texas und Florida sorgen in der US-Autobranche für das erste Absatzplus des Jahres. General Motors und Ford verkauften im September im Vergleich zum Vorjahresmonat 11,9 Prozent beziehungsweise 8,7 Prozent mehr Fahrzeuge, wie die Detroiter Konzerne am Dienstag mitteilten. Die Aktionäre honorierten dies mit Kursaufschlägen. Dagegen musste sich Fiat Chrysler mit einem Absatzrückgang zufriedengeben. Das Unternehmen führte dies vor allem das wenig profitable Geschäft mit Mietwagenfirmen zurück, das eingedampft werden soll. Für Volkswagen zahlt sich indes die Konzentration auf Geländewagen aus: Der Absatz stieg um ein Drittel.

Der Absatz entwickelte sich für die gesamte Branche nach dem Rekordjahr 2016 bisher eher mau, so dass viele Wagen auf den Höfen der Händler stehenblieben und Privatkäufern Rabatte in Rekordhöhe eingeräumt wurden. Manche Experten gehen davon aus, dass diese Probleme auch mit dem insgesamt erfolgreichen September nicht gelöst sind. „Das wird eine kurze Party“, sagte die Analystin Michelle Krebs vom Onlineautohaus Autotrader.