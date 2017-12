Der Betriebsrat des Siemens-Generatorenwerks in Erfurt rechnet bei einem Verkauf des Betriebs mit einem Sterben auf Raten. Wenn in dem Werk nur noch kleine Generatoren gebaut werden könnten, gingen 220 Arbeitsplätze verloren, sagte Carsten Weiß am Samstag als Gastredner auf einem Parteitag der Thüringer SPD in Erfurt. „Mit den kleinen Generatoren allein können wir nicht überleben.“

Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee und Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (beide SPD) bekräftigten, dass das Land und die Stadt einen Verkauf nicht hinnehmen wollten. Tiefensee sagte: „Die Versprechung, dass es nach einem Verkauf besser werden wird, ist windig.“ Er plädierte erneut für einen Verbleib des Generatorenwerks im Siemens-Konzern. Er sehe dafür noch eine Chance. „Die Tür ist noch einen Spalt weit offen.“