Der brasilianische Verteidigungsminister will weiterhin bei Flugzeugbauer Embraer mitreden können.

BrasiliaBrasilien will nach den Worten seines Verteidigungsministers die Kontrolle über den von Boeing umworbenen Flugzeugbauer Embraer behalten. Kein Land in der Welt würde seine Kontrolle über ein solches Unternehmen aufgeben, sagte Minister Raul Jungmann am Donnerstag. Embraer habe einen unveräußerlichen militärischen Kern. Die Regierung sei besorgt, dass Fusionsgespräche zwischen Embraer und dem US-Branchenriesen Boeing ohne ihr Wissen fortgeschritten seien, und habe um Erklärungen gebeten. Das Land hat durch eine Goldene Aktie weitgehende Vetorechte bei dem privatisierten Flugzeugbauer.