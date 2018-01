 Monsanto enttäuscht, Bayer kämpft

Irgendwie hatte Bayer-Chef Werner Baumann sich das einfacher vorgestellt: Bis Ende 2017, tönte der Bayer-Boss noch vor einigen Monaten, solle die Übernahme von Monsanto unter Dach und Fach sein. Doch die EU-Behörde prüft intensiver als gedacht. Derweil enttäuscht Monsanto die Analysten.

Der Jahreswechsel ist vorbei, doch Baumann kann bei der Übernahme keinen Vollzug melden. Die Kartellbehörden, insbesondere in Brüssel, prüfen intensiver als gedacht. Ungefähr vier Millionen Seiten mit Markt- und Unternehmensdaten bis in kleinste Details soll Bayer inzwischen bei der EU-Wettbewerbsbehörde abgeliefert haben. EU-Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager will die 63,5-Milliarden-Dollar-Übernahme genau prüfen – insbesondere daraufhin, wie sich künftig die Preise von Pflanzenschutzmitteln und Saatgut für Landwirte entwickeln, ob das neue Unternehmen nicht zu mächtig wird und ob durch den Zusammenschluss nicht Innovationen verhindert werden. Schließlich sind auch bereits die Wettbewerber Dow Chemical/DuPont sowie Syngenta/Chemchina fusioniert. Mittlerweile endet die Frist, die sich die Behörde für die Prüfung gesetzt hat, am 5. März.