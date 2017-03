DüsseldorfDer Spezialverpackungshersteller Gerresheimer hat beim Chemieriesen BASF einen Nachfolger für seinen scheidenden Chef Uwe Röhrhoff gefunden. Der BASF-Manager Christian Fischer wechsele im August in den Vorstand und solle zum 1. September den Vorstandsvorsitz bei Gerresheimer übernehmen, teilte das Unternehmen an Freitag mit. Der 53-Jährige habe „sein unternehmerisches Denken und Handeln in verschiedenen Aufgaben bei BASF im In- und Ausland unter Beweis gestellt“, erklärte Gerresheimer-Aufsichtsratschef Axel Herberg.

Röhrhoff hatte bereits im November 2015 angekündigt, seinen damals noch bis zum Februar 2018 laufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern zu wollen. Der 54-Jährige, der 2010 den Chefposten übernommen hatte, werde nun Ende August sein Amt niederlegen und das Unternehmen verlassen. Er werde seinem Nachfolger aber noch nach einer Einarbeitung im August für weitere drei Monate beratend zur Seite stehen.