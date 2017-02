DüsseldorfDer Spezialverpackungshersteller Gerresheimer hat im vergangenen Jahr seine Wachstumsziele erreicht und will seine Aktionäre mit einer höheren Dividende an der Gewinnsteigerung beteiligen. Vorstandschef Uwe Röhrhoff kündigte am Mittwoch in Düsseldorf auch für das laufende Bilanzjahr Umsatz- und Ergebnissteigerungen an. „Wir werden jetzt unsere Entwicklungsleistungen und Produktangebote für die Biotech- und Spezialpharmaindustrie kontinuierlich ausbauen. Darüber hinaus streben wir an, unsere Profitabilität weiter zu steigern.“

Der für die Pharma- und Kosmetikindustrie produzierende Konzern verbuchte in dem im November abgelaufenen Bilanzjahr 2015/16 bei einem Umsatzplus von 7,2 Prozent auf 1,375 Milliarden Euro ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) von 307,8 (262,6) Millionen Euro. Die Anleger sollen eine Dividende von 1,05 (Vorjahr: 0,85) Euro je Aktie erhalten.