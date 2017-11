Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer wechselt die Führung im schwächelnden Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten aus. Zum 1. März 2018 werde Heiko Schipper in den Vorstand berufen, teilte das Dax-Unternehmen in Leverkusen mit. Dies habe der Aufsichtsrat beschlossen. Der 48-Jährige werde Nachfolger von Erica Mann als Leiter der Division „Consumer Health“ in Basel.

Mann hatte bereits angekündigt, ihren bis zum 31. Dezember 2018 laufenden Vertrag nicht verlängern zu wollen. Nach einer Einarbeitungsphase werde Schipper die Führung des Geschäfts zum 31. März 2018 übernehmen. Mann verlasse dann das Unternehmen, hieß es.