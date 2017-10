Paris Eine französische Behörde hat einem Unkrautvernichtungsmittel von Bayer die Zulassung entzogen. Risiken des Mittels Basta F1 für die Gesundheit könnten nicht ausgeschlossen werden, teilte die Behörde für Lebensmittelsicherheit, Umwelt- und Arbeitsschutz (Anses) am Donnerstag mit. Das gelte für Anwender des Mittels und für Menschen, die sich am Einsatzort aufhalten. Bayer sei bereits am Dienstag darüber informiert worden, dass die Zulassung für den französischen Markt nicht erneuert wird.

Bayer zeigte sich erstaunt über die Entscheidung der französischen Lebensmittelbehörde. Das Unternehmen habe von der Behörde am 2. August 2016 eine positive Stellungnahme anlässlich der im Jahr 2009 beantragten Widerzulassung erhalten, erklärte ein Sprecher. Als Grundlage für den Widerruf habe Anses ein neues europäisches Beurteilungsverfahren herangezogen, ohne aktuell verfügbare Daten zu berücksichtigen.